Η γυναίκα που έχασε μισό δισ. ευρώ επειδή δεν κατοχύρωσε την πατέντα της

Αυτό λοιπόν που πρέπει να φαντάζεται κανείς είναι ότι η Κάθριν κολυμπάει πλέον στο δολάριο και κάνει τη μεγάλη ζωή! Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική: Δεν παίρνει ούτε ένα σεντ!Η ιδέα της Χέτινγκερ, εκείνη την εποχή, δεν είχε ανταπόκριση. Η εταιρία Hasbro της έκλεισε την πόρτα και η γυναίκα που πλήρωνε ένα συγκεκριμένο ποσό για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κάθε μερικά χρόνια αποφάσισε το 2005 να την αφήσει να λήξει. Σκέφτηκε ότι δεν ήθελε να πληρώσει άλλα 400 δολάρια για την ανανέωση της πατέντας.«Απλά δεν είχα τα χρήματα. Δεν είχα τα χρήματα» είπε η ίδια πριν λίγες μέρες όταν ρωτήθηκε από τον Guardian...Όπως αποδείχτηκε, η κίνησή της αυτή ήταν λανθασμένη... Λανθασμένη προφανώς ήταν και η κίνηση του κολοσσού της Hasbro που έκλεισε την πόρτα σε μια τεράστια ευκαιρία τότε, αλλά σήμερα πουλάει και αυτή Spinners, αλλά βέβαια δεν έχει καμία αποκλειστικότητα.Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Guardian, η Κάθριν είπε ότι το παιχνίδι δημιουργήθηκε όταν διαγνώστηκε με μια αυτοάνοση ασθένεια που προκαλούσε αδυναμία στους μυς της και δεν μπορούσε να κινείται, όπως πριν. Αυτό της στερούσε την δυνατότητα να παίζει με την κόρη της. Άρχισε έτσι να τις πετάει ελικοειδείς κατασκευές που τις έφτιαχνε με εφημερίδες και ταινίες, με σκοπό να την διασκεδάσει. Τότε αποφάσισε να φτιάξει τα πρώτα Fidget Spinner από το σπίτι της και τα πουλούσε σε πανηγύρια στην Φλόριντα.Έφτιαξε μια πατέντα με μαλακό πλαστικό που στη μέση είχε κυκλική προεξοχή για το δάχτυλο. Η κατασκευή της όμως, απορρίφθηκε όταν την έδειξε σε μεγάλες εταιρίες παιχνιδιών και σταμάτησε να ασχολείται.Ο 26χρονος που πουλάει από 500 έως 1.000 spinners την ημέραΠολλοί υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι που έχει γίνει πασίγνωστο παγκοσμίως, δεν είναι δική της εφεύρεση. Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση του παιχνιδιού της με το Fidget Spinner, παρόλο που μοιάζουν.Ο Σκότ Μακόσκερι ανέφερε ότι το 2014 είχε φτιάξει μια μεταλλική κατασκευή που στριφογύριζε όπως το Fidget Spinner, για να αντέξει τα meetings. Όταν είδε ότι το παιχνίδι του είχε ζήτηση, άρχισε να τα πουλάει στο διαδίκτυο με την ονομασία Torqbar online.Έτσι, ο καθένας άρχισε να φτιάχνει τη δική του εκδοχή...Για παράδειγμα ο Ράιαν Γουίβερ όταν απολύθηκε από πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στην Αλάσκα έψαχνε απλά μια ιδέα και να καταφέρει να αποπληρώσει τα φοιτητικά του δάνεια που έφταναν περίπου τα 160.000 δολάρια.Ο 26χρονος άκουσε για τα fidget spinners από τη σύζυγό του, δασκάλα ειδικής αγωγής. Εκείνη του ζήτησε να της αγοράσει μερικά για να τα δοκιμάσει στην τάξη. Βλέποντας ότι οι σβούρες εμφανίζονταν σε δεκάδες βίντεο στο YouΤube, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του πουλώντας τα παιχνίδια αυτά στο Amazon. Tώρα, όπως δήλωσε ο ίδιος στους Financial Times, πουλάει από 500 έως 1.000 spinners την ημέρα.Οι Financial Times αναφέρουν ότι η μόδα αυτή έχει «ταρακουνήσει» την παραδοσιακή βιομηχανία παιχνιδιών. Άλλωστε βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε μια μόδα που οι ίδιοι είχαν απορρίψει, αλλά οι πελάτες τους ανακάλυψαν μέσω των κοινωνικών δικτύων.Ο Τζος Λορζέλ, αντιπρόεδρος της μικρής εταιρίας παιχνιδιών Zing τόνισε, δεν έχει δει καμία μόδα να κινείται τόσο γρήγορα. «Οι κολοσσοί του χώρου παίρνουν συνήθως περίπου το 90 με 95% της αγοράς και όλοι οι υπόλοιποι αναζητούν τα ψίχουλα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα.Εχει σχέση με τα αντανακλαστικά της κάθε εταιρίας, το πόσο γρήγορα αντιδράς» ανέφερε ο Λορζέλ, που παλαιότερα είχε δηλώσει ότι τα fidget spinners υπήρξαν «δώρο Θεού» για την μικρή παιχνιδοβιομηχανία.newsbeast.gr