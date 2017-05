Eurovision 2017: This is… θρίλερ για τη Demy στη σκηνή – Όλο το παρασκήνιο (video)

Το σημαντικό όμως είναι πως το τι ακριβώς γινόταν δεν το γνώριζαν ούτε οι διοργανωτές αφού όλα ακούγονταν κανονικά. Και πράγματι, στο στάδιο, στην Αρένα, ο ήχος ακουγόταν φυσιολογικά, με τη Demy και τους συνεργάτες της στα φωνητικά, όταν όμως στο ακουστικό της ερμηνεύτριας και στον αέρα τα φωνητικά... απουσίαζαν. Όσοι λοιπόν βλέπαμε την πρόβα από το Press Room στο Κίεβο, τον "αέρα", καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά... αλλά χωρίς να μπορούμε να διευκρινίσουμε τι ακριβώς γινόταν.Το μυστήριο αυτό "έλυσαν" οι ειδικοί με πρώτο και καλύτερο τον Δημήτρη Κοντόπουλο που κατάλαβε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και ναι μεν στο στάδιο ακούγονταν όλα καλά, αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο και με τον αέρα. Αμέσως λοιπόν υπήρξε κινητοποίηση και μετά το γύρισμα με την εμφάνιση της Demy, κι ενώ ο διαγωνισμός συνεχιζόταν κανονικά, ο συνθέτης με τα στελέχη της ΕΡΤ επισήμαναν στους διοργανωτές ότι υπήρχε έντονο τεχνικό λάθος.Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσω ότι το ηχητικό αποτέλεσμα, παρά την ψυχραιμία τη Demy, δεν ήταν αυτό που ήθελε ο συνθέτης και έτσι η ΕΡΤ ζήτησε από τους διοργανωτές να το διορθώσουν. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει καθόλου εύκολα, αφού ακόμα και λάθος να κάνει ο ερμηνευτής πρέπει να συνεχίσει σε ρυθμό "ζωντανού". Μόνο που αυτή τη φορά το λάθος δεν οφειλόταν στη Demy, αφού αντίθετα μάλιστα, έκανε ό,τι μπορούσε για να "σώσει" την κατάσταση.Ενώ λοιπόν ο διαγωνισμός συνεχιζόταν, τα στελέχη της ΕΡΤ μαζί με το συνθέτη και τη δισκογραφική εταιρεία της Demy, έδιναν αγώνα για να διορθωθεί το τεχνικό λάθος και να ακούσουν οι επιτροπές που θα ψηφίσουν το τραγούδι... όπως πρέπει να είναι! Τελικά το "θρίλερ" είχε αίσιο τέλος καθώς μετά την εμφάνιση όλων των διαγωνιζομένων του πρώτου ημιτελικού, οι παρουσιαστές ανέφεραν το λάθος που είχε γίνει τονίζοντας πως η Ελληνίδα ερμηνεύτρια θα έχει μία ακόμα ευκαιρία να τραγουδήσει "This is love", αλλά χωρίς τώρα τεχνικά λάθη.Έτσι κι έγινε και οφείλω να αναφέρω ότι παρά την κούραση αλλά και την ψυχολογική πίεση που είχε βιώσει η Demy μέχρι να καταλάβουν οι διοργανωτές το λάθος τους, ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή και ευτυχώς αυτή τη φορά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα κι η μαγνητοσκόπηση έγινε κανονικά και σωστά!Όπως ανέφερα, η πρόβα - εγγραφή της γενικής δοκιμής έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί βάσει αυτής ψηφίζουν, αλλά και γιατί μπορεί να προβληθεί στον αέρα, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη "ζωντανή" μετάδοση. Κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά τα έμπειρα στελέχη της ΕΡΤ και για αυτό κινητοποιήθηκαν αμέσως ώστε να μην παρακολουθήσουν την κακή τεχνικά εμφάνιση οι επιτροπές και δώσουν εσφαλμένη βαθμολογία.Το πόσο σημαντική ήταν η χθεσινή πρόβα και η μαγνητοσκόπησή της είχε επισημάνει κι η ίδια η Demy λίγη ώρα πριν γίνει, όταν -όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video -ήρθε στο Press Room κι απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.Τελικά όμως, τέλος καλό όλα καλά, χάρη στην ψυχραιμία της Ελληνίδας καλλιτέχνιδος και στην άμεση κινητοποίηση των μελών της ελληνικής αποστολής. Έτσι λοιπόν οι επιτροπές παρακολούθησαν τη σωστή μαγνητοσκόπηση του "This is love" κι ας ελπίσουμε ότι σήμερα το βράδυ, που είναι η μετάδοση του πρώτου ημιτελικού, δεν θα υπάρξει κανένα άλλο τεχνικό λάθος ώστε να απολαύσουν οι τηλεθεατές από όλο τον κόσμο την ελληνική συμμετοχή...!Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα (09.05.2017) στις 22:00 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, με την Demy να διεκδικεί το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου...!newsit.gr