H Caitlyn Jenner αποκαλύπτει: Δεν ένιωθα άνετα στο σεξ με την Kris, ντυνόμουν σαν γυναίκα μπροστά της

Στη συνέχεια η 67χρονη προχωρά σε περισσότερες αποκαλύψεις καθώς, σύμφωνα με τα όσα γράφει, η Kris γνώριζε για την ιδιαιτερότητά της και τις σεξουαλικές της προτιμήσεις. «Πριν κάνουμε έρωτα για πρώτη φορά της είχα μιλήσει για τα θέματά μου. Αυτός ήταν πάντα και ο λόγος που τσακωνόμασταν. Επιμένει πως εξεπλάγη με την αλλαγή φύλου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε πραγματικά με εμένα» αναφέρει η Caitlyn. Την ώρα μάλιστα που η Kris εμφανιζόταν σοκαρισμένη από την αλλαγή φύλου του άλλοτε αγαπημένου της Bruce, η 67χρονη Caitlyn τη διαψεύδει αποκαλύπτοντας πως όχι μόνο της είχε μιλήσει ανοιχτά αλλά και ότι υπήρχαν φορές που ντυνόταν σαν γυναίκα μπροστά της. Υποστηρίζει μάλιστα ότι εξαιτίας ορμονών που έπαιρνε, όταν γνωρίστηκαν το 1990, το στήθος του ήταν αρκετά φουσκωμένο.Μάλιστα όσο τα χρόνια περνούσαν και η γυναίκα έμπαινε όλο και πιο πολύ μέσα της, ο Bruce -νυν Caitlyn- έκλεβε τα ρούχα και τα καλλυντικά από τη γυναίκα και τις κόρες της, Kylie και Kendall. Κάποτε η Kylie και η Kendall τον έπιασαν να δοκιμάζει γυναικεία ρούχα μπροστά σε μία κάμερα.Πάντως, η Caitlyn στο βίβλιο της παραδέχεται πως ο γάμος της με την Kris ήταν «υπέροχος».Την ίδια ώρα η διάσημη μάνατζερ εμφανίζεται εξοργισμένη με το βιβλίο του πρώην άντρα της. «Δεν έχω ξαναυπάρξει τόσο θυμωμένη και απογοητευμένη» εμφανίζεται να λέει σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του «Keeping Up With The Kardashians». Η 61χρονη μιλά στις κόρες της, Khloe και Kim, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένα» απομνημονεύματα.