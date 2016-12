George Michael: Πέθανε στα 53 του ο διάσημος τραγουδιστής

Το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Make It Big» περιελάμβανε την πρώτη τους μεγάλη επιτυχία το Wake Me Up Before You Go-Gο.Πέντε χρόνια όμως αργότερα, το 1986 το δίδυμο χωρίζεται και ο καθένας από τους δύο ακολουθεί σόλο καριέρα.Η ζωή, όμως, του Τζορτζ Μάικλ δεν είχε μόνο επιτυχίες, δόξα και λάμψη αλλά και πολλές «σκοτεινές» στιγμές καθώς συχνές ήταν οι «συναντήσεις» του με την αστυνομία με κορυφαία τη σύλληψή του το 1998 σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες που τον οδήγησε στο να δημοσιοποιήσει την ομοφυλοφιλία του και τη σχέση του με τον Κένι Γκος.Ο ίδιος «απάντησε» τον ίδιο χρόνο με την κυκλοφορία του τραγουδιού Outside, στο οποίο χλεύαζε τη σύλληψή του με το τραγούδι να φτάνει στο νο2 των βρετανικών τσαρτς.Τα τελευταία χρόνια το όνομα του Τζορτζ Μάικλ είχε ακουστεί για σειρά συλλήψεων σχετικών με υποθέσεις ναρκωτικών και παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.Το 2011 ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της 15ετους σχέσης του με τον Γκος αν και φήμες υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει 2 χρόνια νωρίτερα.Την ίδια χρονιά βρέθηκε κοντά στο θάνατό του όταν προσβλήθηκε από πνευμονία αλλά μετά από θεραπεία στο νοσοκομείο της Βιέννης εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο και δήλωσε ότι ήταν μια υπόθεση «touch and go».Όπως είχε γίνει γνωστό οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τραχειοστομία, προκειμένου να τον σώσουν, με τον διάσημο τραγουδιστή να μην έχει τις αισθήσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα.Δύο χρόνια αργότερα το 2013 χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, λόγω πτώσης από το όχημά του.protothema.gr