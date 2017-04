06 Μαΐου - Πρώτο TEDx TechnicalUniversityofCrete (κλείστε εισιτήριο)

Ο Νικόλας Σμυρνάκης είναι συγγραφέας, successcoach, δημιουργός της φιλοσοφίας του Ανθρώπου στο ΝηΣί. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και είναι κάτοχος τίτλου MBA (International MBA - ΑΣΟΕΕ). Για σειρά ετών δίδασκε το μάθημα «Στρατηγική και Καινοτομία» σε ιδιωτικό κολέγιο. Έργα του κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Έχει διακριθεί σε τρεις λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (ποίησης, μυθιστορήματος, διηγήματος). Έχει λάβει δύο βραβεία διαδικτύου (e-awards) στις κατηγορίες «Άρθρο 2011» και «Συγγραφικό έργο 2011» (συλλογικό ebook).Με τα σεμινάριά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει διδάξει τις αρχές επιτυχίας σε χιλιάδες ανθρώπους. Μέσα από δοκιμασμένες στρατηγικές, παρακινεί τους ανθρώπους να βρουν τον σκοπό τους, να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό όραμα, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να ξεπεράσουν τους φόβους τους, να νικήσουν τις αρνητικές τους συνήθειες, να οδηγηθούν στην καθολική αλλαγή και ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Όραμά του είναι να βοηθήσει ανθρώπους σε όλον τον κόσμο να βρουν τον σκοπό τους και να τους εξοπλίσει με τα μέσα που απαιτούνται για να το πραγματοποιήσουν.O ζωγράφος Γιάννης Αδαμάκης γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά. Συνδύασε σπουδές Οικονομικών και Ζωγραφικής. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 30 ατομικές και πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο, Πολωνία, Ρωσία και Τουρκία, ανάμεσα στις οποίες οι διεθνείς Art fairs: “Αrt Athina” (Αθήνα), “Art Jonction” (Νίκαια, Γαλλία), “Lineart” (Γάνδη, Βέλγιο) και “Art Paris” (Παρίσι, Γαλλία). Έχει επίσης συμμετάσχει σε δύο διεθνή workshops: στο Τσερεποβέτς της Ρωσίας και στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Από το 1989 έως το 1999 δίδαξε Ζωγραφική στις Σχολές (τμήματα ενηλίκων) του Δήμου Κερατσινίου. Την ίδια περίοδο υπήρξε μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής και σύμβουλος του Δήμου σε θέματα Τέχνης. Έχουν δημοσιευτεί κείμενα του σε περιοδικά, εφημερίδες και καταλόγους τέχνης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, στο οποίο εκλέχτηκε δύο φορές μέλος της Επιτροπής Κρίσεων και Κατατάξεων. Ζει στην Αθήνα, όπου συνεργάζεται με τη γκαλερί Ζουμπουλάκη.Ο Άγγελος Γκέτσης γεννήθηκε το 1997 στην Άρτα και είναι υιός του δημοσιογράφου Κώστα Γκέτση και της εμπόρου Λωρέττας Ρέτσα. Από μικρός έδειχνε το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία, σε σημείο που είχε καταστεί... κίνδυνος, για ότι ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό υπήρχε στο σπίτι του! Τελείωσε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, για να συνεχίσει στο 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο. Κατά την διάρκεια της μαθητείας στο Λύκειο, άρχισε τις πρώτες κατασκευές, για να δημιουργήσει την συσκευή PEACE, στις αρχές του 2014 και να βραβευτεί στον διαγωνισμό Google Science Fair, τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Από τότε συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις τεχνολογικού ενδιαφέροντος, με πρώτη και καλύτερη την συμμετοχή του, στο TDX Athens, το Νοέμβριο του 2014, όπου η ομιλία του, προκάλεσε τα καλύτερα σχόλια των συμμετεχόντων και διοργανωτών. Προκλήθηκε απ' τον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών του Imperial College στο Λονδίνο και μίλησε σε ειδική εκδήλωση, για την καινοτομία στην εποχή της κρίσης, ως προοπτική για την οικονομία της Ελλάδας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μίλησε στο Athens Maker Faire που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.Πρόεδρος ‘’Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης’’ Πρόεδρος & Ιδρυτής ‘’Humane Social enterprise’’. Είναι 34 ετών, απόφοιτος ΤΕΙ Γραφιστικής και τελειόφοιτος Αρχιτεκτονικής (ΕΜΠ). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την χάραξη Πολιτικής Υγείας για τις χρόνιες παθήσεις, ως εκπρόσωπος ασθενών και την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία. Ως Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης και Project Manager από το 2012 μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να αλλάξει το χάρτη της συγκεκριμένης νόσου στην χώρα μας με μια εξαιρετική επιτυχημένη στρατηγική στην διεκδίκηση δικαιωμάτων των ασθενών. Η επιτυχημένη καμπάνια ευαισθητοποίησης που σχεδίασε για την Κυστική Ίνωση ’’each breath’’, βραβεύτηκε με Gold Health care Award 2016 και υπήρξε η αφορμή για την συνέχιση και σε άλλες χρόνιες παθήσεις. Το 2016 δημιουργεί την ‘’Humane Social enterprise’’ μια κοινωνική επιχείρηση ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία που συνδυάζει το design & την φροντίδα σχεδιάζοντας καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα.Θα έδινες την ζωή σου για κάτι που ξέρεις από την αρχή πως δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ; Εγώ θα την έδινα.Μικρό οδοιπορικό:Τα πρωινά μου τα περνάω στα Δημόσια Νοσοκομεία της Αττικής. Παίζω θέατρο για ενήλικους ασθενείς, μαζί με την Ιφιγένεια Γρίβα. Η δράση του “ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ” χρηματοδοτείται από το Εθνικό Θέατρο και απευθύνεται συνήθως σε ένα μόνο κρεβάτι κάθε φορά. Έχουμε ξεπεράσει τις 400 παραστάσεις σε θεατές τελικού σταδίου.Τα μεσημέρια διδάσκω σε εκκολαπτόμενους ηθοποιούς σε δραματικές σχολές. Το μάθημά μου ονομάζεται “ Κλόουν - ένα μάθημα για την αποτυχία” και ασχολείται με πράγματα που δεν αγαπάνε οι ηθοποιοί επάνω τους. Φυσικά το μάθημα αυτό θα ήτανε χρήσιμο και για πολιτικούς ή για δημοσιογράφους.Τα βράδια παίζω σε διάφορα σπίτια της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο, μαζί με έναν απόφοιτο μαθητή μου, τον Παναγιώτη Καμμένο, (απλή συνωνυμία). Έχουμε φτιάξει μία παράσταση που φιλοξενείται αποκλειστικά σε σπίτια, με μόνη προϋπόθεση, κάθε σπίτι που φιλοξενεί την παράσταση να δέχεται και κάποιους άγνωστους θεατές. Έχουμε ξεπεράσει τα 200 σπίτια και η “ 8η ΗΜΕΡΑ” - έτσι λέγεται η παράσταση μας, συνεχίζει το ταξίδι της, αφού ο κόσμος δεν σταματά να ανοίγει τις πόρτες του.Κι αφού μίλησα για το παρόν, να πω δυο πράγματα για το παρελθόν και ένα για το μέλλον.• Γεννήθηκα στη Βουδαπέστη, στο χωριό του Μπελογιάννη, ένα χωριό Ελλήνων πολιτικών προσφύγων που μοιάζει κάπως με το χωριό του Αστερίξ, αλλά καμία σχέση.• Επαναπατρίστηκα στην ιδιαίτερη Άνω Τούμπα στα εφτά μου χρόνια. Έπαιξα πολύ μουσική στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και αποφοίτησα από το Κρατικό Θέατρο το 2006. Έκτοτε ζω στην Αθήνα και έχω συνεργαστεί με πολλούς επιφανείς σκηνοθέτες και με σημαντικά θέατρα.• Είμαι αισιόδοξος για την εποχή που ζούμε. Θυμώνω με την εσχατολογία.Στο τέλος ο καθένας μας θα αφηγηθεί μία ιστορία. Κι αυτή θα είναι η ζωή του.Η Ναταλία είναι μια σχεδιάστρια καινοτόμων ιδεών, ακτιβίστρια, που αγαπάει τα παζλ. Είναι συνιδρυτής της Bloode, μια πολυβραβευμένη κοινωνική επιχείρηση, στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί το αίμα που δωρίζεται για ιατρική χρήση καθώς και μια περήφανη κοινωνική επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε με τους γονείς της με τις αξίες της φροντίδας, της αγάπης και με στόχους για έναν καλύτερο κόσμο. Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών και πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα γνωστά για τη δυναμική και τη θέλησή τους να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, όπως: to Global Shapers,το Changemakers και το ThinkBiz.Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην JA Europe για τους αποφοίτους της Ευρώπης, και ήταν μέλος της Startup με το όνομα Boat, ένα έργο που στόχος του ήταν να φέρει σε επαφή επιτυχημένους ανθρώπους και διανοούμενους από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν και να βρουν λύσεις για την τρέχουσα προσφυγική κρίση. Έχει επίσης λάβει διακρίσεις όπως, Ευρωπαία Νικητής και Παγκόσμια Φιναλίστ στον διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχει επίσης κερδίσει το Βραβείο Ηγεσίας από της JA Europe και περιλαμβάνεται στη λίστα 30under30. Παρά τα 21 της χρόνια, η Ναταλία αγαπάει "να τολμά", που είναι επίσης και η φράση που την συνοδεύει στη ζωή της και κάθε μέρα προσπαθεί να εμπνεύσει τους νέους να ρισκάρουν, να τολμούν να πράξουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αειφορίας (ΕSΑ) με έδρα την Κρήτη.H Sharon σχεδίασε και ανέπτυξε την ESΑ, στο Δράπανο της Κρήτης το 2011, ως μία βιώσιμη, διεθνή ακαδημία κατάρτισης και έρευνας. Η ΕSΑ εξελίχθηκε μέσω του οράματος της Sharon και των διεθνών εμπειριών της ως διευθύντρια επιχειρήσεων αλλά και διδάσκοντας στην Ακαδημαϊκή Σχολή Επιχειρήσεων για πάνω από 24 χρόνια.Τα έτη 2016 και 2017 έλαβε βραβεία την κατά τη διάρκεια της «Παγκόσμιας Ημέρας Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» στη Βομβάη, στην Ινδία, σε αναγνώριση των συνολικών επιπτώσεων της εκπαίδευσης στον τομέα της αειφορίας της ESΑ.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ESA συνδέουν τους ανθρώπους με το φυσικό περιβάλλον. Η Sharon έχει γράψει για την EΑA ως ερευνητική δράση αλλά και ως αντικείμενο μελέτης για τη “βιοφιλία” και τις θετικές επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη μάθηση και υγεία (2016, Routledge). Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει ένα κείμενο που επρόκειτο να δημοσιευτεί στο Κάιρο, με τίτλο «Γυναίκες Αρχιτέκτονες στην διαδικασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης».Η ESA είναι συν-δημιουργός της οργάνωσης Women Innovators in Sustainable Enterprise (WISE) και αναμειγνύεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ξεκίνησαν στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ισπανία το 2015. Το 2017 η Sharon ξεκίνησε την δράση της WISE και στην Ινδία. Κάθε Σεπτέμβρη η EΑA διοργανώνει ένα ετήσιο γκαλά με τον τίτλο Women Empowerment (WE),με σκοπό την βράβευση στο οποίο παρευρίσκονται ακτιβιστές μεγάλου βεληνεκούς από ολόκληρο τον κόσμο.H Sharon είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο Carlton στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναπληρώτρια στο Cranfield School of Management καθώς και στο Πανεπιστήμιο Cranfield, περιστασιακή λέκτορας στο Murray Edwards College-Cambridge University και ερευνητική συνεργάτιδα στο Πανεπιστήμιο της Cumbria και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει και έχει δώσει διαλέξεις σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και «βιώσιμων επιχειρήσεων» για προγράμματα MBA στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Αυστραλία από το 2001 αλλά και σε προγράμματα ανάπτυξης στελεχών στην Κίνα. Τέλος έχει γράψει αρκετές δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα της «αίσθησης της βιωσιμότητας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις».(για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον λογαριασμό της στο linkedin )"Οι περισσότεροι από εμάς λατρεύουν τα ταξίδια. Πολλοί όμως δεν τολμούν να ταξιδέψουν λόγω έλλειψης χρημάτων."Ο Έντουαρντ, 24 χρονών, ταξίδεψε για 21 μέρες στην ανατολική Ευρώπη χωρίς να χαλάσει ούτε ένα ευρώ. Μια μέρα απλά άδειασε το πορτοφόλι του και ξεκίνησε το ταξίδι του.Διασχίζοντας 5 διαφορετικές χώρες κατά τη διάρκεια αυτής την εκπληκτικής περιπέτειας έμαθε 4 πολύ σημαντικά "μαθήματα" που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα μας και σκοπεύει να τα μοιραστεί μαζί μας.Ο Δημήτρης Δημόπουλος ξεκίνησε την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία ως σταντ-απ κωμικός το 1996 στις «Νύχτες Κωμωδίας». Ως ηθοποιός και τραγουδιστής έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την εταιρεία μουσικού θεάτρου Οι Όπερες των Ζητιάνων κα τη μεταγλώττιση.Έχει γράψει το λιμπρέτο για τις όπερες «ΑirRossini» και «Yasou Aida!» για το οποίο βραβεύτηκε με το Έπαινο «Κάρολος Κουν» 2012 Δραματουργίας Ελληνικού Έργου από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Σκηνοθέτησε τα μουσικοθεατρικά δρώμενα «Kafka-Fragmente», «Das Schubert Diploma» και «Νυχτερινά Τραγούδια», την οπερέτα «Σατανερί» καθώς και τις θεατρικές παραστάσεις «Οι Ευνοούμενοι του Μίδα» και «Τσάικα!».Ως μεταφραστής έχει εργαστεί στον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και την Εθνική Λυρική Σκηνή με τις μεταφράσεις του για τα έργα «Νυχτερίδα» και «Πιμπινόνε». Γνωρίζει γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά και ρώσικα, είναι πτυχιούχος υποκριτικής (Ανωτέρα Δραματική Σχολή Ίασμος), πτυχιούχος Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Αθηνών) και απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών.