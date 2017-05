Ο Χανιώτης χορευτής, η ήρεμη-δύναμη στο So You Think You Can Dance (Photos)

«Δήλωσα συμμετοχή στο So you think you can dance γιατί πιστεύω πως είναι μια ωραία εμπειρία που προσφέρει επιπλέον γνώση για μια άλλου ειδούς πλευρά του χορού επί της σκηνής , που θέλω πολύ να ζήσω!Επίσης, πριν απο περίπου 10 χρόνια που προβαλόταν για πρώτη φορά το σόου και το παρακολούθουσα. Μέσα από εκεί γνώρισα τον χορό καλύτερα και τον αγάπησα λίγο παραπάνω!Με εξίταρε το γεγονός ότι σε βλέπει τόσος κόσμος ακόμα και μέσα από την τηλεόραση, να δημιουργείς με το σώμα σου ! Με ονειρευόμουν εκεί! Το όνειρο μου αυτό θα γίνει τώρα πραγματικότητα την Παρασκευή 26-5 στο σόου αυτό!Δεν ξέρω που θα καταφέρω να φτάσω στο παιχνίδι αυτό, γιατί είναι ένα παιχνίδι.. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να πάω μέχρι τον τελικό και ας μην είμαι ο νικητής.Μόνο και μόνο για να πατήσω στην σκηνή όσο το δυνατόν περισσότερες φορές αλλά και να με γνωρίσει ο κόσμος έστω και μέσα από το παιχνίδι, την δημιουργικότητα και το πάθος μου για τον χορό!

Φωτογραφία με την ομάδα του στο bootcampΌπως ανέφερα έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στα Χανιά. Την νιώθω το ίδιο πατρίδα μου όπως και την Αρμενία. Και οι δύο μου γονείς είναι Αρμένιοι αλλά δεν μπορώ να διαχωρίσω αυτούς τους δύο τόπους.Με την Δούκισσα ΝομικούΜετά από δύο χρόνια και αφότου έφυγα από την κρατική σχολή, πήγα να σπουδάσω σε μια καινούρια σχολή (House of performing arts), όπου πήρα υποτροφία!Από εκεί αποφοίτησα τον περασμένο Ιούνιο! Θέλω πολύ να συνεχίσω τις σπουδές μου και να κάνω ένα μεταπτυχιακό πάνω στην χορογραφία που τόσο αγαπώ! Είναι ένας από τους στόχους μου!Με την χορογράφο του showΟ Χανιώτης Γιάννης Edgar Avetikyan διαγωνίζεται αυτή τη Παρασκευή στο live του So You Think You Can Dance και θέλει την ψήφο όλων μας για να συνεχίσει το ταξίδι του στο όνειρο! Συντονιστείτε δείτε τον και ψηφίστε τον!zarpanews.gr