Η κουκλάρα Κρητικιά που συγκίνησε τους κριτές του So you think you can dance (Video)

H 23χρονη Eύα χόρεψε λάτιν μαζί με τον παρτενέρ της και εντυπωσίασε το κοινό και τους κριτές.Οι κριτές διχάστηκαν με την χορογραφία της Εύας, ωστόσο το πάθος της για το χορό τους συγκίνησε και έτσι την έδωσαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου θα χορέψει μόνη της χωρίς παρτενέρ.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εύα ασχολείται με το χορό 17 χρόνια ενώ έχει σπουδάσει Χημεία και κάνει μεταπτυχιακό στην διδακτική της Βιολογίας, ενώ πέρασε τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την εισαγωγή της στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού, και διδάσκει και η ίδια χορό. Ασχολείται με αρκετά είδη χορού, μεταξύ άλλων latin, hip hop, jazz, μοντέρνο, μπαλέτο και pole dancing.Η Εύα μίλησε στο zarpanews.gr, και ανέφερε ότι η συμμετοχή της στον διαγωνισμό δεν ήταν τυχαία. «Είχα δει το πρώτο «So you think you can dance» το 2007 και ενώ έκανα ήδη μπαλέτο και σύγχρονο, αποφάσισα να ασχοληθώ και με άλλα είδη χορού, καθώς είχα σαν πρότυπο τους χορευτές που διαγωνίζονταν στο παιχνίδι. Ο χορός είναι η ζωή μου και για αυτό ασχολούμαι επαγγελματικά». Αναφορικά με τα σχόλια της κριτικής επιτροπής η Εύα, δήλωσε ότι «ήταν λίγο αυστηροί μαζί μου, προσπάθησα να δείξω τον καλύτερο μου εαυτό, πήγα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ήξερα ότι ήταν ήμουν έτοιμη να διαγωνιστώ».Η Εύα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση και όπως είπε στο zarpanews.gr, η πορεία της στον διαγωνισμό είναι πολύ καλή και αναμένεται να δούμε πολλά από εκείνη. Στην τηλεόραση τις επόμενες ημέρες θα προβληθεί η επόμενη φάση και έπειτα το bootcamp, ενώ όπως ανέφερε η Εύα, τα lives θα ξεκινήσουν μέσα Μαϊου.zarpanews.gr