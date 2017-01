Η Κρήτη τις ημέρες του χιονιά από δορυφόρο Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Οι εικόνες αυτές έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία και αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις χιονοστρώσεις στην επιφάνεια του εδάφους με κόκκινο χρώμα, τις ακάλυπτες επιφάνειες εδάφους με πράσινο χρώμα, τη θάλασσα σε μαύρο και τα νέφη λευκά (οι πορτοκαλί αποχρώσεις εντός των νεφών απεικονίζουν την περιεκτικότητα τους σε παγωμένης μορφής κρυστάλλους).Χαρακτηριστικές είναι οι χιονοστρώσεις στις βόρειες περιοχές την Κρήτης όπου τα χιόνια φαίνεται να φθάνουν έως και την ακτογραμμή της . Εμφανής είναι επιπλέον η χιονόστρωση που σημειώθηκε σε ορεινές περιοχές στα νότια του Ν.Ηρακλείου.Προσαρμογή των εικόνων : Μετεωρολογική ομάδα meteocrete.grWe acknowledge the use of data products or imagery from the Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) system operated by the NASA/GSFC/Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA/HQ.)zarpanews.gr