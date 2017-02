Πέθανε η Νorma, η 89χρονη που έγινε διάσημη όταν ένας νεαρός ηθοποιός αποφάσισε να τη φιλοξενήσει για να περάσουν μαζί τις τελευταίες μέρες της

Salvatore και Norma συναντήθηκαν για πρώτη φορά όταν ο πρώτος μετακόμισε δίπλα από το διαμέρισμά της πριν από τέσσερα χρόνια και συνδέθηκαν άμεσα. Οι δυο τους έγιναν οι καλύτεροι φίλοι αμέσως, και η Cook έλεγε πως ο Salvatore ήταν ο εγγονός που δεν απέκτησε ποτέ. Το περασμένο έτος, η υγεία της Cook επιδεινώθηκε καθώς αρνήθηκε να συνεχίσει τη θεραπεία για τη λευχαιμία με την οποία διαγνώστηκε. Δεδομένου ότι δεν έχει οικογένεια και συγγενείς στην πολιτεία, ο Salvatore την κάλεσε να μετακομίσει στο σπίτι του για να μην καταλήξει να περάσει τις τελευταίες μέρες της ζωής της σε κάποιο γηροκομείο. O νεαρός ηθοποιός αποφάσισε πως δεν θα την άφηνε να πεθάνει μόνη στο σπίτι της και άνοιξε το δικό του για να περάσουν μαζί τις τελευταίες μέρες της. Όμως εκτός από αυτό, φρόντισε να της προσφέρει και μερικές ευχάριστες στιγμές και να την κάνει όσο πιο ευτυχισμένη γίνεται.Ο Salvatore κατάφερε μέσω καμπάνιας στο Go Fund Me να συγκεντρώσει 30.000 δολάρια για τα ιατρικά έξοδα της και τα φάρμακά της, της μαγείρευε τα αγαπημένα της φαγητά, την πήγαινε βόλτες και της προσέφερε εκτός από στέγη, όλα όσα είχε στερηθεί τα τελευταία χρόνια. Στο κείμενο του στο Go Fund Me, ο Salvatore γράφει ότι συνάντησε πρώτη φορά την μοναχική, αλλά «αυθάδη» και «γεμάτη ζωή» γειτόνισσά του πριν από τέσσερα χρόνια. Αναφέρει πως συχνά τον χαιρετούσε από το παράθυρο της κουζίνας της και πως τελικά αποφάσισε μια μέρα να πάει και να χτυπήσει την πόρτα της για να τη γνωρίσει από κοντά.«Μου πρόσφερε ένα ποτήρι σαμπάνια - το αγαπημένο ποτό της - και καθίσαμε και μιλήσαμε. Όταν η Norma ήταν νέα είχε πολλούς φίλους που ήταν ομοφυλόφιλοι και ο δεσμός φιλίας που αναπτύξαμε της έδωσε πάλι αυτό το συναίσθημα ασφάλειας και γαλήνης που είχε και παλιά με τους φίλους της», αναφέρει ο 31χρονος. «Η Norma μου θύμισε ότι όλοι έχουν δημιουργηθεί για να αγαπάνε και με την επιθυμία να αγαπιούνται», δήλωσε ο Salvatore μετά το θάνατό της την Τετάρτη. «Κάθε ένας από εμάς είναι αξιαγάπητος, ακόμη και με όλες τις διαφορές μας. Η αγάπη δεν έχει όρια. Ίσως η κληρονομιά της Norma είναι ότι η ιστορία της βοήθησε τον κόσμο να δει το αληθινό νόημα της αγάπης.»lifo.gr