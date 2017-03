Αυτό είναι το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2017

Η μουσική και παραγωγή των τραγουδιών ήταν του Δημήτρη Κοντόπουλου και οι στίχοι των Τζον Μπάλαρντ και Ρόμι Παπαντέα. Η Σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη ΠαπαδάκουΗ διαφοροποίηση στον φετινό τελικό ήταν η ψήφος της ομογένειας καθώς συγκεκριμένα έδωσαν την ψήφο τους εκπρόσωποι των κοινοτήτων από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία.Δείτε τα άλλα δύο τραγούδια, Angels και When The Morning Comes Around, που διαγωνίστηκαν αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν την ψήφο τηλεθεατών και κριτικής επιτροπής.Στον πρώτο ημιτελικό η ΕλλάδαΗ ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό, στην 18η θέση (θεωρείται καλό πλασάρισμα) στις 9 Μαΐου. Στην 10η θέση του ίδιου ημιτελικού θα διαγωνιστεί και η Κύπρος.1) Μαυροβούνιο2) Φινλανδία3) Γεωργία4) Πορτογαλία5) Βέλγιο6) Σουηδία7) Αλβανία8) Αζερμπαϊτζάν9) Αυστραλία10) Κύπρος11) Σλοβενία12) Αρμενία13) Μολδαβία14) Τσεχία15) Λετονία16) Ισλανδία18) Ελλάδα19) ΠολωνίαΠΓΔΜΜάλταΟλλανδίαΣερβίαΔανίαΡωσίαΡουμανίαΟυγγαρίαΑυστρίαΙρλανδίαΕλβετίαΕσθονίαΙσραήλΒουλγαρίαΆγιος ΜαρίνοςΛιθουανίαΚροατίαΝορβηγίαΛευκορωσίαnewsbeast.gr