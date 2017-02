Χανιά: Ελιγμοί που κόβουν ανάσα πάνω από τη Σούδα (Photos)

Maj. Brett Supyk and Capt. Kristy Kjornes, 161st Air Refueling Wing KC-135 Stratotanker pilots, prepare their KC-135 for takeoff during a flying training deployment, Jan. 25, 2017, at Souda Bay, Greece. The Arizona Air National Guard's 161st ARW's KC-135s performed in-flight refueling operations with F-16 Fighting Falcons from Aviano Air Base, Italy, and the Hellenic air force during the FTD. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Austin Harvill)Σύμφωνα με τον διοικητή του κλιμακίου του 555FS στη Σούδα, αποτέλεσε άριστη ευκαιρία η συνεργασία με την ΠΑ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εφαρμογή τακτικών που χρησιμοποιεί η κάθε πλευρά προκειμένου να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους δεσμούς της USAFE με την ΠΑ.

Hellenic air force F-16 Fighting Falcons fly alongside a KC-135 Stratotanker from the Arizona Air National Guard's 161st Air Refueling Wing during a flying training deployment, Jan. 27, 2017, at Souda Bay, Greece. The KC-135 refueled U.S. and Hellenic air force F-16s during the FTD, which was hosted to evaluate aircraft and personnel capabilities and increase interoperability between the two NATO allies. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Austin Harvill)Επιπλέον ενισχύεται η διαλειτουργικότητα των δύο αεροπορικών δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα ενώ πολύτιμα είναι τα διδάγματα και οι εμπειρίες που αποκομίζουν και οι δύο πλευρές καθώς οι χειριστές της ΠΑ έχουν την πολύτιμη ευκαιρία να εκπαιδευτούν μαζί με αμερικανούς συναδέλφους τους σε ποικιλία επιχειρησιακών σεναρίων.An F-16 Fighting Falcon from the 555th Fighter Squadron, Aviano Air Base, Italy, awaits refueling from an Arizona Air National Guard 161st Air Refueling Wing KC-135 Stratotanker during a flying training deployment, Jan. 27, 2017, at Souda Bay, Greece. The KC-135 refueled U.S. and Hellenic air force F-16s during the FTD, which was hosted to evaluate aircraft and personnel capabilities and increase interoperability between the two NATO allies. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Austin Harvill)